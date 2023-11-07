تحريري 65 محضرا تموينيا للمخابز والمحال في ديرمواس ومطاي بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين.

حملات تموينية على الأسواق و المخابز

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية نفذت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار بالتعاون الجهات المختصة، أسفرت عن تحرير 46 محضراً تموينياً، منها (نقص وزن- بدون فواتير- شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر المقرر- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم نظافة -عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة إلى تجميع سولار بالسوق السوداء.

اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين

وفى مركز ديرمواس، قام عامر طه رئيس المركز، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة بقرى المركز وتم تحرير 19 محضرا تموينيا بقريتي (تل بنى عمران – كفر خزام)، حيث جاءت المخالفات ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم نظافة- نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.