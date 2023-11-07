استمرار برنامج تنمية المهارات الكشفية بمراكز الشباب في الإسكندرية

تنظم وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في «إدارة الطلائع» البرنامج الكشفي لتنمية المهارات حتى 15 يناير 2024 للمرحلة السنية من7 إلى 12 سنة بنين وبنات، لمرحلة الأشبال، الزهرات.

تدريب الأشبال والزهرات

وأضافت صفاء الشريف، إن البرنامج ينفذ في مراكز شباب ويستفاد من البرنامج أكثر من 1000 طليع وطليعة «أشبال، زهرات» ويتم التنفيذ بمركز شباب طوسون، وتضمنت فعاليات التدريب على النشاط الكشفي والإرشادي وأسلوب الحياة الكشفية، وتدريب الأشبال والزهرات على تاريخ الحركة الكشفية، واستخدام الحبال، وأنواع الأربطة في النشاط الإرشادي، وإسعافات أولية للأشبال والزهرات.

زرع السلوكيات الكشفية

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف إن البرنامج يهدف إلى نشر الحركة الكشفية بجميع أنحاء الجمهورية، وزرع السلوكيات الكشفية لدى الطلائع بما يجعلهم صالحين للارتقاء بالمجتمع، وتشجيعهم على العمل الجماعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، يأت ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.