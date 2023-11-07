«الأرصاد»: ارتفاع متوسط درجات الحرارة عن المعتاد في الأجواء الخريفية من كل عام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن متوسط درجة الحرارة هذه الأيام أعلى بثلاث أو أربع درجات عن المعتاد في الأجواء الخريفية، من المفترض أن تكون درجة الحرارة حول الـ28 درجة مئوية.

تأثير التوزيعات الضغطية على درجات الحرارة

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بسبب التأثر بالتوزيعات الضغطية مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا ما يؤدي إلى زيادة فترات وجود أشعة الشمس، ويتسبب في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى احتباس الرطوبة في طبقات قريبة من سطح الأرض.

الهواء الصحراوي وارتفاع درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مصادر الهواء القادمة من المناطق الصحراوية مما يؤدي إلى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصةً في فترة الظهيرة، مع اشتداد أشعة الشمس وستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي من يوم الخميس المقبلة.

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض فقط لدرجة الإحساس بالأجواء الخريفية، أي ستكون العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 28 درجة مئوية، ومع بداية الأسبوع المقبل سيحدث منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي سيعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء مما يسبب اعتدال الحرارة.