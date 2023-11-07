النائب أيمن محسب: لقاء الرئيس بمدير وكالة المخابرات الأمريكية يعكس دور مصر المحوري في المنطقة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بـ«وليام بيرنز» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد لحدة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، كما أنه يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل وقف آلة الحرب الإسرائيلية التي لم تراع أبسط قواعد القانون الدولي.

قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وأشار «محسب» إلى أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال عضو مجلس النواب إن الرئيس كان حريصا على توضيح محددات الموقف المصري مما يحدث داخل قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، مشيرا إلى أن مدير المخابرات الأمريكية أكد حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل وقف الجرائم البشعة التي يقوم بها الاحتلال.

مصر تقوم بملحمة حقيقية لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

وشدد «محسب» أن مصر تقوم بملحمة حقيقية من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، والذي يواجه قصفا صاروخيا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث سجلت بيانات حركة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طن من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية منذ بداية العدوان، فيما تتواصل بلا توقف الجهود لخدمة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير الأطقم الطبية على بوابة معبر رفح انتظارا لوصول المصابين الذين يتم الكشف عليهم وتحديد نقلهم بسيارات إسعاف للمستشفيات لعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وثمن النائب أيمن محسب، الدور البارز للدبلوماسية المصرية، في تعزيز دورها الإنساني إقليميا ودوليا، لافتا إلي أن مصر حاضرة بقوة في جميع الأزمات الإنسانية التي تتعرض لها الدول الإقليمية وكان أبرزها زلزالى سوريا وتركيا، مرورا بالصراع السوداني، وزلزال المغرب، وإعصار دانيال في ليبيا، وصولا إلى العدوان الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أقل ما يوصف به بأنه جرائم حرب ترتكب تحت مرأى ومسمع من العالم.