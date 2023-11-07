زينة: مش متخيلة إني ممكن أرجع لحياتي الطبيعية بعد اللي بيحصل في غزة

أبدت الفنانة زينة، استياءها الشديد، مما يتعرض له قطاع غزة من قصف وحشي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد وإصابة أكثر من 27 ألف فلسطيني.

ونشرت زينة عبر حسابها على «إنستجرام»، مجموعة صور، وعلقت عليها: «على أد ما الواحد وحشته حياته الطبيعية، على أد ما أنا مش متخيلة إني ممكن أرجع كده تاني من كتر الحزن والظلم اللي شفناهم».

أضافت: «حتى لو رجعت، مين هيرجع الأطفال اللي راحوا، لا إله إلا الله، يارب نتفاءل بك وندعوا إليك يا لطيف».

يذكر أن زينة تطوعت رفقة أولادها في الهلال الأحمر، خلال الأيام الماضية، لتجيهز المساعدات الطبيبة والغذائية، لشعب فلسطين.