أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الأصل في علاقة الإخوة الحب والإحسان والعطاء

ردا على متصلة تسأل عن كيفية تعاملها مع إخوتها الذين لا يتواصلون معها إلا لمصلحة، وبمجرد الانتهاء منها يعودون للهجر والقطيعة، أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ الأصل في علاقة الإخوة الحب والإحسان، موضحا أن الحب عطاء وعاطفة جياشة تدفع لفعل الخير.

«عبد السميع»: يجب الحفاظ على الحب والعطاء بين الإخوة

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على قناة «الناس»، أنَّ ما بينها وبين إخوتها لا بد أن يكون دائما «الحب والعطاء والإحسان»، حتى لو كانوا مقصرين في زيارتها، فعليها أن تسامحهم، ولو طلبوا منها بعض المال طالما كانت مقتدرة فلها الأجر إن ساعدتهم ومنحتهم بعض منه.

التقرب إلى الله بصلة الرحم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه رداً على شكواها: «مبيعرفونيش بعد ما ياخدوا الفلوس»، أنها بالفعل تقربت إلى الله بالمال الذي أعطتهم إياه، موجهاً إليها النصح بأنهم حتى لو عادوا مرة أخرى لمجرد طلب المال فعليها أن تساعدهم ولا تبخل عليهم طالما لديها ما يكفي، ولا تحرم نفسها من ثواب هذا العمل والأجر الكبير، ولأنهم إخوتها ولن تعرف كيف تتخلى عنهم فليس أمامها إلا أن تعاملهم بالحب.