الطاهري: إطلاق قناة «كايرو نيوز» بـ4 لغات خلال الفترة المقبلة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه جرى تطوير قناة إكسترا نيوز بالفريق الموجود بها، وشكلها شهد تغيرًا كبيرًا، متابعا: «بدأنا نفتح مجالات عمل كثيرة للشباب مع التدريب والاجتهاد والتوفيق من الله أثبتوا أنفسهم بكفاءة».

وأضاف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أنّ جزءًا من العاملين بقناة إكسترا نيوز، أصبح جزءًا من نجاح قناة القاهرة الإخبارية، و«القاهرة الإخبارية» لها جذر متواجد في الأرض متمثل في إكسترا نيوز، والقناة عامرة بالنجوم، وجاءت قناة «إكسترا لايف» لأنّ طاقة العمل في مصر لا تستوعبها قناة واحدة.

انطلاق قناة «كايرو نيوز» بـ4 لغات

وأوضح «الطاهري» أنّ هناك قناة ستصدر بـ4 لغات خلال الفترة المقبلة وهي «كايرو نيوز»، إذ كان من المخطط إطلاقها في عام 2024، لكن هناك مساعي لإطلاق القناة في عام 2023، وهو مشروع نعده بقوة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرّغ نفسه لهذه المهمة، وستكون القناة باللغة الإنجليزية لكن بـ4 لغات.

«الطاهري»: القيادة السياسية دعمت قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية

وشرح أنّه ستكون هناك خدمة إخبارية على مدار الساعة، والاستفادة من الشراكة مع منصة «watch it» إذ سيجري بث القناة الجديدة عبر المنصبة، متابعًا: «لولا دعم القيادة السياسية ما نجحت قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، إذ وضعت الثقة في تحمل مسؤولية هذا الحلم».