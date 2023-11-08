موعد إجراء اختبارات المتقدمين لوظائف شركة الكهرباء.. والأوراق المطلوبة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن بدء إجراء اختبارات المتقدمين البالغ لشغل وظيفة فني للعمل بالتشغيل بنظام «الورادي»، والبالغ عددهم 30 ألف، طبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 في أول شهر ديسمبر المقبل 2023.

إجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس 2023

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتهاء إجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس وفقا لنفس الإعلان يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري بجامعة 6 أكتوبر، ليبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة مهندس 2000 متقدم بالتخصصات المطلوبة.

الشروط المطلوبة في المتقدمين لوظائف الكهرباء

وقال المصدر إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حددت وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء» وهي: «أن يكون حاصل علي دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهربية أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء - ألا يزيد السن على 30 سنة لفني الكهرباء - أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفي منها إعفاءً نهائيًا - أن يكون مصري الجنسية - اجتياز الاختبارات المطلوبة - يتمّ التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي - العمل بالتشغيل بنظام «الورادي» بمواقع الشركة ».

المستندات المطلوبة للمتقدمين للوظيفة

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 عدد من المستندات يجب أن يتقدم بها الراغبين في شغل الوظائف وهي: «السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي - صورة شخصية حديثة - صورة من شهادة التخرج - صورة من شهادة الميلاد - صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين سارية - 6 صور من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي وجهين».‏