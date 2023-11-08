 الاحتلال الإسرائيلي يطلق مسيّرات على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني 

أطلق جيش الاحتلال مسيرات على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك قصفا متبادلا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الحدود.

وفي سياق آخر، كانت قوات الاحتلال، استهدفت أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، وأكثر من 24 ألف مصاب.