«العمل» تنظم لقاء عن بيئة العمل اللائقة للجنسين 

افتتحت وزارة العمل اليوم، ورشة عمل عن بيئة العمل اللائقة للجنسين، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وتستمر أعمالها على مدار يومين متتاليين.

تأتي ورشة العمل في إطار سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذي يراعي المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، ضمن التعاون بين مشروع منظمة العمل الدولية «العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين» ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في وزارة العمل.

وتتضمن الورشة يوما تدريبيا لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وجنوب وشمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية»، عن دليل التفتيش والتركيز على مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في مكان العمل.