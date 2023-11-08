8 حالات يسمح فيها ببناء سكن خاص على الأراضي الزراعية.. منها مشروعات الماشية

قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنَّ المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983، نصت على أن يحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي أجراء ما في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني، أنَّ هناك 5 استثناءات لحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية جاءت كالتالي:

1- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة

2- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981 مع عدم الاعتداد بأي تعديلات على الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

3- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

4- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

5- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني «الماشية» و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

كما أوضح «الحديدي»، لـ«الوطن» أنَّ هذا الترخيص يُصدر بقرار من وزير الزراعة بالاشتراك مع وزير التعمير ولكن بشروط وفق المادة 152 من قانون الزراعة وجاءت الشروط كالتالي:

- ألا تزيد المساحة التي يرخص بها على 5 في الألف أي 5% من مساحة الأرض الزراعية المملوكة في ذات الزمام (وبحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع).

- استقرار الوضع الحيازي بالملك لمدة 3 سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.

- ألا يوجد سكن خاص للمالك هو وزوجته أو أزواجه وأولاده القصر في نطاق المحافظة، وهذا طبقًا للقرار الوزاري رقم 111 لسنة 1990 في شأن إجراءات التراخيص على الأراضي الزراعية.