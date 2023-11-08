انطلاق فعاليات برنامج «القيادي» في الغربية لتعزيز المشاركة السياسية

أطلقت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، واللجنة النقابة للصحفيين بالغربية، فعاليات برنامج «القيادى» لتعزيز المشاركة السياسية.

وأكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهمية تعزيز المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لدى جميع فئات المجتمع المصري، باعتبارها واجب وطني، والتأكيد على دورهم التوعوي في حث الشباب وجميع أفراد المجتمع على حقهم في المشاركة السياسية.

التصدي للشائعات

وأوضح الدكتور ناصر طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين فرع الغربية، أن الإعلام له دوره في حق المواطنين على المشاركة السياسية والتصدي للشائعات، حيث يلعب دورا هاما ومؤثرا في دعم ومساندة الدولة خاصة في السنوات الأخيرة، من خلال دوره التوعوى والتنويرى، ومواجهته للإعلام المعادي الذي يطلق الشائعات والأكاذيب وتحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وتحرض على الفوضى والتخريب، ولكن الإعلام الوطنى كان ومازال حائط صد قوى ضد هذه الهجمات من الإعلام المعادى.

تشجيع المواطنين

كما تحدث غريب الدمياطي وكيل اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية، عن الاستحقاقات الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة السياسية بوابة انتخابات الرئاسة المصرية فيجب أن يكون للإعلام دور في تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية باعتبارها واجب وطنى، وتوعيتهم بأن هذه المشاركة تأتى من منطلق أنه من حقهم المشاركة في صنع مستقبل بلدهم.