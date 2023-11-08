«أحمد وولاء» زوجان فلسطينيان من الصم: «مابنسمعش القصف»

حين يصب الاحتلال حممه البركانية من السماء على قطاع غزة يهرع السكان إلى الشوارع، وحين تلتقط الآذان أزيز الطائرات يختبئ الجميع فى مكان يظنون أنه آمن، وحين تسكن الأجواء وتمتلئ المدينة بصوت صفير الصواريخ قبل أن تصيب المبانى فتخر على رؤوس ساكنيها، يجد ذوو الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم أنفسهم تحت نيران وبطش الاحتلال، بسبب انفصالهم عن الواقع، مما يتسبّب فى معاناة مضاعفة بين الخوف والقصف.

«أحمد وولاء» زوجان فلسطينيان يقطنان قطاع غزة وشهدا حروبها على مدار السنوات الماضية، إلاّ أنّ هذه المرة هى الأقسى والأعنف على أسرتهم المكونة من 3 أبناء، إذ يقول «محمد»، 35 عاماً، إنّه وزوجته الثلاثينية من الصم، الأمر الذى يحول دون سماعهما صوت القصف فى المنطقة، وبالتالى النزوح وحماية أطفالهما من المصير الذى رسمه الاحتلال لسكان القطاع.

ويضيف لـ«الوطن»: «لا أستطيع السير بمفردى بسبب عدم إدراكى أو سماعى الأصوات من حولى، و«محمد» ابنى الكبير عنده 10 سنوات هو اللى بييجى يكلمنا بلغة الإشارة، ويعرّفنا إنه صار قصف قريب من البيت، فبنقوم أنا وأمه نشيل أغراضنا وننزح لمكان تانى لسه ما انقصف».

معاناة الزوجين لا تتوقف فقط عند الخوف من القصف، بل امتد الأمر إلى معاناة أخرى وهى القلق من أن ينتهى بهم الحال تحت الركام: «لو متنا على طول، فهذا لطف الله بنا، ولكن أنا خايف على زوجتى وأولادى لو صرنا تحت الأنقاض ولسه عايشين هنموت، لأنى مش هاقدر أنادى على المسعفين أو الدفاع المدنى علشان ينقذونا»، يقول «محمد» إن ذلك الهاجس لا يفارقه منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة قبل شهر: «بادعى دايماً إنه لو نزل الصاروخ على البيت نُستشهد كلنا على طول علشان مانعيش إحساس البقاء تحت الدمار».