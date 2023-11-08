رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تكريم مخرج حكاية «عيشها بفرحة» في الجامعه الكندية (صور)

كتب:

ياسمين محمود
10:48 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
بوستر الحكاية

بوستر الحكاية

أعلن المخرج ألبير مكرم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تكريمه في الجامعه الكندية عن حكاية «عيشها بفرحة»، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والتي حققت نجاحا كبيرا.

ونشر ألبير مكرم صورا من خلال التكريم، وهو يحمل درع وشهادة تقدير، وعلّق عليها قائلا: «لقائي مع طلبة وطالبات كلية الإعلام بالجامعة الكندية، من خلال ندوة حول مسلسل عيشها بفرحة».

حكاية «عيشها بفرحة»

حكاية «عيشها بفرحة»، هي الحكاية الثالثة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، وعُرضت حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، ومن بطولة هبة مجدي، وهاني عادل، ورانيا منصور، وحسن أبو الروس، ومحمود ياسين، ونور إيهاب.

اقرأ المزيد:

الجمهور يتفاعل مع صور رانيا منصور من كواليس «عيشها بفرحة»: شاطرة ومجتهدة

رانيا منصور تكشف كواليس شخصيتها في حكاية «عيشها بفرحة»

إشادات بالفنانة نور إيهاب بعد نجاحها في حكاية «عيشها بفرحة»

كريم سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «عيشها بفرحة»
بقلم ياسمين محمود