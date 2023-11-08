تكريم مخرج حكاية «عيشها بفرحة» في الجامعه الكندية (صور)

أعلن المخرج ألبير مكرم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تكريمه في الجامعه الكندية عن حكاية «عيشها بفرحة»، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والتي حققت نجاحا كبيرا.

ونشر ألبير مكرم صورا من خلال التكريم، وهو يحمل درع وشهادة تقدير، وعلّق عليها قائلا: «لقائي مع طلبة وطالبات كلية الإعلام بالجامعة الكندية، من خلال ندوة حول مسلسل عيشها بفرحة».

حكاية «عيشها بفرحة»

حكاية «عيشها بفرحة»، هي الحكاية الثالثة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، وعُرضت حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، ومن بطولة هبة مجدي، وهاني عادل، ورانيا منصور، وحسن أبو الروس، ومحمود ياسين، ونور إيهاب.