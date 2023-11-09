مستشفى الصدر ببورسعيد ملجأ مرضى الدرن.. خدمة طبية متميزة

يعد مستشفى الصدر ببورسعيد المكان الوحيد بالمحافظة الذي يقدم خدمة لمرضى الأمراض الصدرية، بداية من الفحص الطبي والتشخيص الأشعة وتقديم العلاج حتى الشفاء.

ومن ضمن الأمراض الصدرية التي تقوم بعلاجها مستشفى الصدر ببورسعيد الدرن، وذلك من خلال الفحص الإكلينيكي والمباشر للبصاق والأشعة على الصدر، ومعرفة مقاومة المريض للأدوية من عدمها من خلال جهاز «الجين إكسبرت».

خدمات مستشفى الصدر ببورسعيد

ويقول الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد للوطن إن مستشفى الصدر ببورسعيد يقدم خدمات طبية متعددة منها تقديم خدمة التشخيص عن بعد لجميع المرضى من خلال جهاز التلميدسين، بالاضافة إلى العيادات الخارجية الصباحية والمسائية لمرضى الأمراض الصدرية، بالإضافة لعيادة الدوتس التي تقدم فيها جميع الخدمات العلاجية لجميع مرضى الدرن، كما أن قسم الاستقبال والطوارئ والاستعداد التام لاستقبال مرضى حالات الأمراض الصدرية.

أقسام مستشفى الصدر ببورسعيد

وأكد «عبدالمقصود» أن مستشفى الصدر ببورسعيد تضم أقسامًا مختلفة، وهي:

قسم الأمراض الصدرية

قسم العزل

قسم الدرن

قسم الصيدلة الاكلينيكية والمعلومات الدوائية

قسم جراحة المناظير الشعبية

معمل البصق

معمل الكيمياء

وأكد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد على انتظام سير العمل والانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى، وكذلك توافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية.

كما أشار إلى أعمال التطوير بالمستشفى وكيفية تقديم الخدمة الطبية الكاملة للمواطنين من خلال فريق عمل متكامل بالمستشفى من أطباء وإداريين وحثهم على تقديم أقصى جهد لخدمة المرضى.