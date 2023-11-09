مسؤول أممي: العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إنّ العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ولا يمكن إتاحة الفرصة لمزيد من التصعيد في غزة، مشددا على ضرورة العمل لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف جريفيث، خلال تصريحات عاجلة أوردتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّه يجب التوصل إلى حل في مصلحة الشعب الفلسطيني عبر الدبلوماسية.