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مسؤول أممي: العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

كتب:

شريف سليمان
01:20 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إنّ العنف ضد الفلسطينيين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ولا يمكن إتاحة الفرصة لمزيد من التصعيد في غزة، مشددا على ضرورة العمل لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف جريفيث، خلال تصريحات عاجلة أوردتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّه يجب التوصل إلى حل في مصلحة الشعب الفلسطيني عبر الدبلوماسية.

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بقلم شريف سليمان