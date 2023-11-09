نائبة تشيد بتوجيهات الرئيس بتخفيض أموال الدعايا الانتخابية وتخصيصها لغزة

ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بـ«مجلس النواب»، إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك دعوته لكافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بتوجيهها لأهالي قطاع غزة.

ترشيد للإنفاق

وقالت «الهريدي»، في بيان، إن هذه التوجيهات تعكس إنسانية الرئيس السيسي وحرصه على ترشيد الإنفاق ودفعها في الأمور التي تمس المواطن البسيط وتكون لها فائدة على قطاع عريض من المصريين، لافتة إلى أن الرئيس دائما ما يؤكد على أولوية الوطن وتحمل المسئوليات الملقاه على عاتق الدولة المصرية في مرحلة البناء والتنمية، فضلا عن ضرورة توجيه كافة الإمكانيات لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

توجيه تبرعات الحملة لصالح غزة

ولفتت إلى أن دعوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الأحزاب وكافة الجهات التي تنوي التبرع لحملته الانتخابية بتوجيهها لأهالي قطاع غزة، يؤكد أن مصر ما زالت تضع مسار القضية الفلسطينية نصب أعينها وحرصها على دعم أشقائها بكافة الإمكانيات سواء بالمساعدات أو الاغاثات الطبية، والتخفيف من حدة المعاناة التي يشعرون بها تحت حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مواقف الرئيس السيسي تجاه الأحداث والأوضاع الراهنة ليست بجديدة، فدائما ما يؤكد أن الدولة المصرية ومسار تنميتها أولوية قصوى على أجندة الجميع ولا بد من توجيه الأموال في أماكنها الصحيحة دون إسراف أو سوء توزيع.