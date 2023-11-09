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إحالة العاملين بمركز شباب العسايلة للتحقيق بسبب الغياب

كتب:

حسن صالح
06:33 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
جولات متابعة مراكز شباب القليوبية

جولات متابعة مراكز شباب القليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مسئولي الإدارات الفرعية بعمل متابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 31 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

مراجعة العضويات بمراكز الشباب

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، ومتابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لأكاديميات السباحة.

شملت المتابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر، و 3 مراكز  بإدارة الخانكة، و 8 مراكز  من إدارة بنها، ومركز بشبرا الخيمة وناد رياضي، و 3 مراكز بإدارة شباب قليوب، و 4 بإدارة طوخ، و 4 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر، مع إحالة العاملين بمركز شباب العسايلة للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء الأوقات الرسمية للعمل، ومركزين بإدارة شباب القناطر.

استمرار المتابعات الميدانية

وأمر الصبروط، بإحالة العاملين بمركز شباب العسايلة التابع لإدارة شباب شبين القناطر للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، لعدم تواجدهم أثناء أوقات العمل الرسمية، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب  والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بتنفيذ الأنشطة، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية.

وتأتي المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب للتأكد من التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

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