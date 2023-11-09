عرض المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء في قمة المناخ 28

قال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثانية شاركت بها عدة وزارات وجهات وهيئات على المستوى الوطني والمحلي، لافتة إلى أن المبادرة بدأت مع مؤتمر المناخ واستضافة مصر لفعاليات النسخة 27 لهدف تشجيع المشروعات الخضراء المؤثرة في تغير المناخ وإعمالًا للاستراتيجية الوطنية.

الطاقة الجديدة والمتجددة

وأوضحت فؤاد خلال كلمته في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، أن المبادرة تستهدف تشجيع الشركات والقطاع الخاص ومشروعات المرأة والشباب ودعم قدرة المرأة في التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المسابقة تضمنت مسارات عن الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام المياه، لافتا إلى أن المبادرة في نسختها الجديدة هي محور جديد يؤكد أن الجميع يمكن أن يشارك في عملية التحول الأخضر الذي تقوم به مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التغيرات المناخية

وأشارت إلى أن المشروعات تساعد على مواجهة التغيرات المناخية والمشروعات الفائزة، سيتم عرضها في قمة المناخ 28 للتأكيد على أن مصر ملتزمة باتفاقيتها تجاه التغيرات المناخية واتفاقية المناخ، والجميع يشارك في دعم خطة الدولة وسياستها للتحول الأخضر، وأن هناك استثمارات كبيرة متاحة للقطاع الخاص، وأطلق الفترة الماضية أكبر منتدى للاستثمار البيئي.