ضبط 380 مخالفة خلال أسبوع في حملات تموينية على أسواق ومخابز الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن ضبط 380 مخالفة على مدار الأسبوع، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأوضح وكيل «تموين الدقهلية»، في بيان، أن الحملات التموينية تأتي بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية.

وأشار إلى أنه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات للمرور على الأسواق والمخابز في مراكز المنصورة وتمي الأمديد ومنية النصر ونبروه وبندر المنصورة والمطرية ودكرنس وطلخا.

تحرير مخالفات تموينية

وأكد قيام الحملات بتحرير عدد كبير من المحاضر على مدار الأسبوع، كما يلي:

- الخميس: 84 مخالفة تموينية

- الأربعاء: 53 مخالفة تموينية

- الثلاثاء: 79 مخالفة تموينية

- الاثنين: 59 مخالفة تموينية

- الأحد: 53 مخالفة تموينية

- السبت: 87 مخالفة تموينية