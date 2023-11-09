الإعلامي أحمد فايق: جامعة كفر الشيخ كسرت المقاييس بفوزها بـ«إيناكتس»

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، إنَّ مسابقة «إيناكتس» تعد نشاطا طلابيا لبطولة العالم في ريادة الأعمال، وتكون بين طلاب الجامعات على مستوى العالم، ويشارك فيها طلاب من معظم البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

«فايق»: «إيناكتس» بطولة شديدة الشراسة

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه للبرنامج، أنَّ «إيناكتس» بطولة شديدة الشراسة لقيامها على فكرة إنشاء مشروع يكون له عائد حقيقي، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بـ البحث العلمي والتطوير بشكل عام ويفيد المجتمع.

مسابقة إيناكتس يشارك بها طلاب من 60 لـ80 دولة

وتابع مقدم برنامج «مصر تستطيع»، «لتحقيق هذه الأهداف، يدخل الطلاب في مسابقة إيناكتس، التي يشارك بها طلاب من 60 إلى 80 دولة بمختلف الجامعات، ومن بينها جامعات مصنفة عالمياً، ودائماً ما تشارك الجامعات المصرية بهذه المسابقة، سواء الحكومية أو الخاصة، ونجحت جامعات مصر على مدار 4 أعوام متتالية في الفوز ببطولة العالم لهذه المسابقة، وذلك قبل 2023».

واستطرد: «في عام 2023 داخلين بطولة العالم لـ إيناكتس، وفيه شبه يقين إننا مش هناخد البطولة للمرة الخامسة، لأنها أي إيناكتس في أهميتها مثل بطولة العالم لكرة القدم، لكنها في مجال ريادة الأعمال، لنفاجأ بالحصول عليها للعام الخامس على التوالي والسابع في التاريخ، ولتحصد جامعة مصرية كأس العالم لريادة الأعمال، إيناكتس، بفضل أبنائنا بجامعة كفر الشيخ، اللي كسروا كل المقاييس».