ياسر فرج يعلن انفصاله عن هبة الهواري

أكد الفنان ياسر فرج لـ«الوطن» انفصاله عن هبة الهواري، وذلك بعد زواجهما العام الماضي، بينما تحفظ على أسباب الانفصال ورفض التحدث عنها.

وكان الثنائي ياسر فرج، وهبة الهواري، احتفلا بزواجهما وذلك بعد وفاة زوجته الأولى بعام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وحضر الحفل عددا كبيرا من أقارب وأصدقاء العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني منهم الفنان هاني رمزي، لقاء سويدان، وغيرهم.

نجاح ياسر فرج في «عيشها بفرحة»

وفي سياق آخر، يحقق ياسر فرج، نجاحا كبيرا في الفترة الحالية، من خلال مشاركته في مسلسل «عيشها بفرحة»، والتي تدور أحداثه حول في إطار اجتماعي رومانسي، يتناول العمل قصة يُسر التي تنبض بالحيوية والحب والطاقة الإيجابية لكل من حولها إلا أن الظروف تعاكسها أحيانا، ويكشف لها القدر خيانة أقرب الناس لها وتقرر مواجهاتهم وكشف كذبهم.

ويشارك في بطولة العمل هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، حسن أبو الروس، عمرو محمود ياسين، مصطفى رشدي، أمينة مغربي، إبراهيم السمان، وغيرهم.