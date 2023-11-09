البرق ينير سماء مرسى «حميرة» جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب، ومناطق من الصحراء الشرقية، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، على جنوب وشمال سيناء، وهو الأمر الذي يستوجب الحظر على سكان تلك المناطق.

البرق ينير سماء مرسى حميرة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، «فيديو مصور» لحدوث ظاهرة البرق، والذي ينير سماء مرسى «حميرة»، جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وسط فرص سقوط الأمطار علي تلك المناطق.

فرص يقوم الأمطار في محافظات جنوب مصر

بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، سكان محافظات جنوب الصعيد، من انخفاض في درجات الحرارة وفرص تصل 40%، لسقوط الأمطار على تلك المحافظات.