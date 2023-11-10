المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: برنامجي الانتخابي خطة لإنقاذ مصر

قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن برنامجه الانتخابي ليس به مواءمات سياسية بمعنى استرضاء، ولكنه رؤية وخطة لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أنه لا يحمل فيه تعرض أو انتقاد لأشخاص فالجميع مصريون وطنيون هدفهم الخير للبلاد والعباد.

حلول جديدة لقضايا العصر

وأضاف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في تصريحات لـ«الوطن»، أن برنامجه الانتخابي ينتقد السياسات التي يرى ضرورة إقصائها، ويقدم حلولًا ورؤى جديدة، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية لمدة 10 سنوات، لم تنجح وفقا للمعايير الموضوعية، واستمرارها يعني الأسوأ الذي لا تتحمله مصر.

محاور برنامج عبد السند يمامة

وأشار يمامة إلى أن البرنامج الانتخابي له يتضمن 4 محاور الأول المحور الخاص بالتعليم، والثاني الخاص بالإصلاح التشريعي، والثالث الإصلاح الاقتصادي، والرابع الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل من عدوان السد الإثيوبي.

وأوضح المرشح الرئاسي أن المشكلة تختزل في طلب حل للأزمة الاقتصادية وهي عرض لمرض الشفاء منه يقتضي استبعاد أسبابه، قائلا: «سأشير هنا إلى المعيار أو الدرجة التي تحسب عليها أو تقييم العمل، فمثلا تقييم مستوى نجاح الطالب بدرجاته وتقديراته في الامتحان وليس أبداً في عدد ساعات المذاكرة، كذلك في الرياضة فالنجاح بالأهداف، تصنيف مصر في عدد من المجالات كالصحة والتعليم والاقتصاد يعد سلبيا وذلك الواقع الذي نعيشه، ومن يتجاهله يعيش أحلام يقظة».