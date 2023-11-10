هزة أرضية بقوة 2.1 درجة تضرب منطقة الحدود التركية السورية

ضرت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، منطقة الحدود التركية السورية بعمق 13 كيلومترا.

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل الهزة، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 48 كليومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة أنطاكيا جنوب تركيا، و20 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة الإسكندرونة على البحر المتوسط جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد جنوب إيطاليا، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، وعلى مسافة 91 كيلومترا شرق مدينة روما عاصمة البلاد، وقال «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت بعمق 15 كيلومترا.