هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب كولومبيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، كولومبيا، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن بؤرة هزة أرضية ضربت كولومبيا، وقعت على مسافة 9 كيلومترات شمال بلدية كومارال، ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، صورا توضح بؤرة الهزة الأرضية التي تعرضت لها كولومبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت كولومبيا، وقعت على مسافة 28 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من فيلافيسينسيو.