تحرير 31 محضرا تموينيا في حملات على المحال التجارية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، كما استهدفت المجازر وثلاجات حفظ اللحوم، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين.

نتائج الحملة التموينية بالدقهلية

وقال اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في بيان، إن الحملة على المنشآت الغذائية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، أسفرت عن تحرير 31 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المحلات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، ولضبط الأسعار وإلزام البائعين بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، موضحا تنظيم عمليات تفتيش مفاجئ لرصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.