«الإبادة زي ما هي» حكاية فيديو مر عليه 15 عاما.. نجوم الفن يدعمون غزة

تداول عدد من متابعي السوشيال ميديا، مقطع فيديو ضم عددا من نجوم مصر، مّر عليه أكثر من 15 عامًا، بهدف دعم غزة التي كانت تتعرض لهجوم غاشم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وربط متابعون بينه والأزمة الحالية في ظل تعرض قطاع غزة لقصف مستمر على مدار أكثر من 35 يوما نتج عنه سقوط آلاف الشهداء والضحايا غالبيتهم من الأطفال وصغار السن.

وظهر في مقطع الفيديو الذي مّر عليه 15 عامًا، بعض النجوم منهم من غادر الحياة مثل خالد صالح الذي توفي عام 2014، وشعبان عبدالرحيم الذي توفي عام 2019، بخلاف يسرا وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف، لطيفة ووفاء عامر، سمية الخشاب وعمرو عبدالجليل وعبدالعزيز مخيون، وإنجي المقدم وإدوارد وهالة فاخر وبسمة وحسن الرداد وعمرو سعد.

وشهد مقطع الفيديو محاولة نجوم الفن السخرية من الاحتلال الاسرائيلي الذي يضرب غزة ويزعم العكس بأنه مستهدف من الأطفال، حيث تهكّم عمرو عبدالجليل بقوله «يرضي ربنا إن غزة تقتحم إسرائيل وتعمل كده وتفرّج الناس علينا.. والإسرائيلين موتى في الشارع يا عيني حرام».

نجوم الفن ودعم قطاع غزة

خلال مقطع الفيديو الذي جاء تحت شعار وهشتاج بعنوان «أنا متضامن مع غزة»، ظهر الفنان الراحل خالد صالح يتهكّم على الاحتلال الإسرائيلي حيث استند إلى تصريحات رئيس إسرائيل شيمون بيريز وقتها، وتأكيده أن أطفال غزة غير مستهدفين، مضيفًا بسخرية: «ينفع أصدق أنا عيني وأكذّب شيمون بيريز».

إبادة شعب فلسطين بسبب جرائم اسرائيل

وتساءل أحمد الفيشاوى خلال مقطع الفيديو الذي أعاد نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام «مش غزة دي في إسرائيل؟»، ورد إدوارد: «وإسرائيل يعني أمريكا»، وقالت سمية الخشاب «جيش ضد جيش يعني حرب، لكن جيش ضد أطفال وسيدات؟»، ليرد عبدالعزيز مخيون بأن ذلك «إرهاب».

«مينفعش نقعد نتفرج.. باسم الإنسانية لا بد من وقف المجزرة التي تحدث ضد أطفال غزة» قالتها الفنانة يسرا تعليقًا على الهجوم على قطاع غزة منذ نحو 15 عامًا، وأكد خالد صالح أن ما يحدث إبادة لشعب كامل «مفيش حاجة تبرر الحصار والتجويع والقتل».