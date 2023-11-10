حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستعرض أبرز لقطات المؤتمر الصحفي

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يتضمن أبرز اللقطات من المؤتمر الصحفي الثاني للحملة، الذي عُقد أمس الخميس.

وقالت الحملة الرسمية: «الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عقدت مؤتمرها الصحفي الثاني، أمس، للإعلان عن خطة عملها الفترة القادمة في المقر الخاص بالحملة».

وأضافت الحملة الرسمية: «بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهدائنا بغزة، وفيه تم الاعلان عن تسخير كافة الإمكانيات والجهود المتاحة لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي غزة، وكذا عرض أبرز إحصائيات وأرقام الحملة خلال الفترة الماضية».

وتابعت: «دعونا نتابع معاً أبرز اللقطات من المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي».