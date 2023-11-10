شروط الحصول على معاش الطفل والفئات المستحقة.. اعرف الأوراق المطلوبة

معاش الطفل يأتي في إطار مساع الحكومة نحو توفير أوجه الرعاية الكاملة للأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، من خلال توفير العديد من الخدمات، وإجراءات الحماية الاجتماعية، فصدر به قرار من وزارة التضامن الاجتماعي، في يناير الماضي، ينظم إجراءات وضوابط الحصول عليه، بالإضافة إلى الفئات المستحقة، والأوراق المطلوبة.

معاش الطفل

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل، والفئات المستحقة له، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة، وقيمة المعاش، وفقا لما جاء في القرار رقم 24 لسنة 2023.

قيمة معاش الطفل

قيمة معاش الطفل 350 جنيها للواحد، بحسب ما جاء في القرار رقم 24 لسنة 2023، الصادر عن التضامن الاجتماعي، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يناير الماضي، وبحد أقصى 3 أطفال، إذ يتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيه لثلاثة أطفال.

الفئات المستحقة وشروط الحصول على معاش الطفل

وعن الفئات التي حددتها الحكومة، من المستحقين للحصول على معاش الطفل، فيشترط الآتي:

ـ أن يكون الطفل مصري الجنسية.

ـ يتيم الأب أو الأبوين.

ـ الأطفال كريمي النسب.

ـ أطفال المطلقة إذا تزوجت، أو سجنت أو توفيت.

ـ أطفال المسجون لأكثر من 3 سنوات فقط.

ـ بالإضافة إلى شرط عمر الطفل لا يقل عن 18 عامًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الطفل

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الطفل، يشترط تقديم الأوراق المطلوبة والتي تثبت عدم وجود دخل للأسرة وإثبات هوية الطفل، وتتضمن البيانات، الدخل الشهري للمتقدم للحصول على المعاش، ومصدر دخله، وهل لديه تأمينات من عدمه، وعنوان سكنه وعدد حجراته، وجهة عمله، وهل لديه ملكيات مثل السيارة أو أراضي من عدمه، على أن يجرى تقديم طلب الحصول على المعاش بعد استيفاء البيانات المطلوبة بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.