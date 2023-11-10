عريس بالمنيا يحول حفل زفافه لمنصة تضامن ومساندة القضية الفلسطينية

في حفل زفافه الذي أقيم في إحدى القاعات بمدينة المنيا، قرر العريس أحمد عبد الغني نور، البالغ من العمر 28 عامًا، أن يعبر عن تضامنه القوي ودعمه المطلق للأشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال ارتداء العلم الوطني الفلسطيني الطويل.

وحصل «أحمد» على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة المنيا ويعمل حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الأشهر الأخيرة شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متفرقة في غزة استهدفت الأطفال والأبرياء والمستشفيات، فتأثر «أحمد»، بشدة بهذه الأحداث المأساوية، ولذلك قرر أن يستخدم يوم زفافه كمنصة للتعبير عن تضامنه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني المظلوم

العريس يتشح بعلم فلسطين خلال حفل زفافه

وبالفعل، عندما دخل «أحمد»، إلى قاعة الاحتفال، كان يرتدي بدلته الفخمة وفوقها علم فلسطين بشكل ملفت للأنظار، وقد لاحظ أن أصدقاءه يرتدون الشال الفلسطيني الشهير، وبعضهم يحملون الأعلام الفلسطينية حتى أصبحت القاعة معبرة عن الوحدة والتضامن القوي بين الحضور تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال جلسة التصوير الفوتوغرافي، ارتدى «أحمد» العلم الفلسطيني معبرًا عن رفضه للظلم والعنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، وكان هذا التصرف إشارة للتضامن والمساندة من جانب العريس وجميع الحاضرين في الحفل.

تعليقات مشجعة وداعمة من الأصدقاء والعائلة

ومع انتهاء الاحتفال، انتشرت الصور والفيديوهات لحفل الزفاف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل إيجابية واسعة، حيث تلقى «أحمد»، العديد من التعليقات المُشجعة والداعمة من الأصدقاء والعائلة، مشيدين بتصرفه المتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يريد من خلال هذا العمل الرمزي، إيصال رسالة بضرورة الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة والتضامن معهم في وجه الظلم، فالتعبير عن الرأي والتضامن مع الظالمين مسؤولية مشتركة، فكل فرد له دور مهم في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية.