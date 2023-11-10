محمد عبدالجواد يكتب: سيناريوهات الحل كوابيس تهدد حلم الوطن!    

سيناريوهات غامضة يجهز لها الغرب المتآمر على الإنسانية لوضع صيغة جديدة لإدارة قطاع غزة فى مرحلة ما بعد «حماس»، وكأنه ضمن تحقيق النصر لإسرائيل التى تعانى مرارة الفشل والخيبة تحت وطأة ضربات المقاومة الفلسطينية التى أذلت جيش الاحتلال خلال محاولات التوغل داخل القطاع من بعض المناطق التى تُعد خاصرة رخوة لغزة، وهى المناطق الزراعية الخالية من الكثافة السكانية، رغم أن القطاع المغلوب على أمره يئن تحت قسوة الضربات المجنونة التى ينفذها الاحتلال ضد المدنيين فى التجمعات السكنية المكتظة بالسكان بهدف بث الرعب فى نفوس المدنيين وإجبارهم على الفرار والرحيل من منازلهم للنجاة بأنفسهم من الموت الذى يحاصرهم وتفوح رائحته فى كل مكان، لكنها أضغاث أحلام.

المقاومة تمكنت من تدمير وتعطيل عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل العشرات وأسْر بعض الجنود الإسرائيليين، بينهم رتب عسكرية كبيرة، ومع ذلك يخطط كل المتواطئين ويرسمون سيناريوهات ما بعد «حماس»، وتتلخص فى 3 سيناريوهات:

الأول، وضع القطاع تحت ما يشبه الحماية الدولية من خلال قوة متعددة الجنسيات، وترى إسرائيل أن هذه الفكرة تستحق الدراسة.

الثانى، توفير السيطرة المؤقتة على غزة لدول منطقة الشرق الأوسط بدعم من قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، مع وجود دول عربية، مثل الإمارات والسعودية، وهو أمر مرغوب فيه.

الثالث، إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت رعاية الأمم المتحدة.

كل هذه السيناريوهات تتم مناقشتها بشكل جدى، لكنهم أغفلوا جانباً مهماً، وهو: ماذا لو فشلت إسرائيل فى القضاء على «حماس»؟! فهذا الأمر سيكون أشبه بعملية تفجير شديدة التدمير لكل السيناريوهات التى تمثل كابوساً مرعباً لحلم الفلسطينيين فى الحياة داخل وطن كامل الأركان له حدود دولية معروفة وعلَم وعُملة وحكومة وبرلمان.

ولعل من بين الأهداف الخبيثة التى تسعى إسرائيل لتحقيقها من وراء الإصرار على قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين هو تصدير حالة من الإحباط بين أهالى قطاع غزة وجرِّهم إلى فخ الانقلاب على «حماس» والمطالبة برحيلها من القطاع، وهو رهان خاسر بكل تأكيد، لأن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها الاعتداء على المدنيين فى غزة وتدمير بيوتهم واستشهاد الآلاف منهم، ولن تكون الأخيرة، وكل الفلسطينيين يدركون هذا الأمر جيداً.

لكن يبقى السؤال الأهم وهو: لماذا كل هذا الإفراط فى استخدم القوة التدميرية والتفجيرية ضد المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة؟

والإجابة بكل تأكيد -حسب رأيى المتواضع- هى أن إسرائيل هذه المرة سقطت هيبتها، والأسطورة الوهمية التى صنعتها لنفسها ولجيشها بعد أن جرّتها حماس إلى مستنقع الفضيحة بعد أن تمكّن عناصرها من اقتحام عدد من مستوطنات غلاف غزة وتحطيم جزء من الجدار العازل والعودة إلى القطاع بمعدات عسكرية إسرائيلية، ولم تكتفِ بهذا، بل أسرت العشرات من الإسرائيليين العسكريين والمدنيين، بينهم جنرالات، خلال وقت قصير جداً، وصاحب ذلك لقطات مصوَّرة لجنود إسرائيليين يهربون من معداتهم جرياً على الأقدام فى مشاهد كتبت نهاية الأسطورة الزائفة لإسرائيل.

النقطة المفصلية فى الأمر، والتى يجب أن يتوقف أمامها جميع المحللين العسكريين حول العالم هى ضرورة الاعتراف بالتطور المذهل لقدرات «حماس» العسكرية واللوجيستية والتكتيكية، لأن «حماس 7 أكتوبر» ليست حماس كل السنوات السابقة لنشأتها، لأن عملية طوفان الأقصى التى تؤكد تفاصيلها الصغيرة أنها تم التدريب عليها لفترات طويلة جداً، وفى الغالب خارج الأراضى الفلسطينية، نظراً للدقة المذهلة فى التنفيذ والسرعة الفائقة فى إنجاز المهام الموكلة إلى عناصر الحركة، وهذا أمر أشبه بتسونامى مرعب أغرق إسرائيل، طفل الغرب المدلل الذى وُلد بعملية قيصرية صعبة، تحت تخدير المكر والعنف والدهاء والخديعة، بسرعة مذهلة وغير متوقعة.

الأمر الأكثر غرابة هذه المرة هو انقلاب السحر على الساحر وخروج مظاهرات حاشدة تطالب برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف، بكل صقورها المتوحشة، لفشلها الذريع فى توفير الأمن للإسرائيليين، وعجزها الكامل عن حماية الكيان المحتل، بجانب الفشل الاستخباراتى الكامل فى رصد تحركات رجال المقاومة ووصول صواريخهم إلى قلب العمق الإسرائيلى، ما ترتّب عليه نصب مخيمات الإسرائيليين الفارين من عنف ضربات المقاومة وتزايد موجات الهروب من إسرائيل بحثاً عن النجاة، وهذه فضيحة كبيرة للكيان المغتصب الذى يرى نفسه متفوقاً على كل جيرانه عسكرياً وتكنولوجياً ولوجيستياً، وستبقى الأيام المقبلة حُبلى بمفاجآت قد تقلب الأمور رأساً على عقب، وإن غداً لناظره قريب، فلننتظر لنرى تتر نهاية المشهد المأساوى والورطة الحقيقية التى وضع فيها اليمين المتطرف دولة الاحتلال.