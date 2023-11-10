حملات في أحياء بورسعيد لجمع القمامة من المنازل ونظافة الشوارع

شهدت محافظة بورسعيد علي مدار اليوم حملات مكبرة لجمع القمامة من المنازل ونظافة الشوارع في مختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، وأعلنت سمر الموافى رئيس حي الضواحي استمرار الحملات المكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة بعدد من مناطق وشوارع الحي.

وأوضحت أن إدارة تحسين البيئة بالحي واصلت اليوم حملاتها المكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة بعدد من مناطق وشوارع الحي، حيث قامت المعدات التابعة للحي وعمال إدارة تحسين البيئة بالحي برفع وإزالة تجمعات القمامه والمخلفات وتجريف الرمال بمناطق خديجة أ و ب والحراسات والأمل الجديد ونفيسة القديمة وحول محيط معهد القابوطي الأزهري.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

منظومة الجمع المنزلي

على جانب آخر، أكدت لمياء الجيار رئيس حي المناخ ببورسعيد استمرار منظومة الجمع المنزلي للقمامة من الأبراج السكنية بشوارع منطقة العرب القديم ومنها سعد زغلول، الثلاثيني وإبراهيم سالم بنطاق حي المناخ.

كما أعلنت الجيار أن الأجهزة التنفيذية بحي المناخ شنت حملة مكبرة ،اليوم الجمعة، لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات والتعديات على نهر الطريق بعدد من الشوارع بنطاق الحي ومنها أمام نادي الجمارك بالعبور بنطاق الحي.

كما أنها ترأست حملات مكبرة خلال اليومين الماضيين لإزالة الفروشات المخالفة في ذات المنطقة استجابة لشكاوي المواطنين، ووجهت بالمتابعة الدورية للمكان.

التنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات

أسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والتعديات الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وتم التنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات، فضلا عن توسعة الشوارع أمام الحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة لمياء الجيار للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة فريق العمل بإدارة الاشغالات برئاسة محمود مهران.