أحداث الوسط الفني في 24 ساعة.. وفاتان وعملية جراحية وعمرة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت الوسط الفني مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأحداث.

خضوع حورية فرغلي لآخر عملية جراحية

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» خضوعها لآخر عملية جراحية في أنفها، ونشرت صورة لها بعد العملية عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للأبد»؛ لتنهال عليها دعوات الجمهور بالشفاء العاجل.

وفاة الفنان شريف شاكر بعد معاناه مع السرطان

توفي أمس الفنان شريف شاكر بعد معاناه طويلة مع مرض السرطان، وأعلن خبر الوفاة صديقه علي الألفي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل».

استشهاد الفنانة الفلسطينية تالا إياد بعلوشة

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» اسشهاد الفنانة تالا إياد بعلوشة عضو فرقة «أصايل وطن»، إذ أنها استشهدت جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، في 22 أكتوبر، مع العديد من أفراد عائلتها.

ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن أدائها مناسك العمرة بصحبة زوجها ونشرت صورا وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اللهم استجب لدعائنا ودعاء المؤمنين يا رب».