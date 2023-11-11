استعدادات لاختيار المشاركين في مسابقة اتحاد الإعاقة الذهنية بمراكز شباب السويس

استقبل مركز شباب المدينة بمحافظة السويس، جهاز المجموعة التطوعية لخدمة ذوي الهمم والقدرات الخاصة، لاختيار اللاعبين الذين يشاركون في مسابقة الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية.

منافسات الاتحاد المصري للإعاقة

واستضاف مركز شباب المدينة بالأربعين، فريق المجموعة التطوعية لخدمة ذوي القدرات الخاصة، بحضور هشام الصاوي رئيس جهاز المجموعة التطوعية لخدمة ذوي القدرات، وإلهام ميخائيل المدير الإداري للجهاز، وفريق من المدربين المتطوعين واللاعبين، وذلك لاختيار اللاعبين الذين سيشاركون ضمن منافسات الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

تدريبات سلة ولياقة بدنية

وأجرى جهاز المجموعة التطوعية لخدمة ذوي القدرات الخاصة، تدريبات لكرة السلة واللياقة البدنية للاعبين، وكان في استقبالهم منى أبو القاسم، مدير إدارة شباب الأربعين، والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس الإدارة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.