«س و ج» ما تريد معرفته عن طرح وحدات سكن لكل المصريين بالإيجار

أعلنت الحكومة طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بنظام الإيجار، حرصًا من الدولة على توفير الشقق بقيمة إيجار مدعومة، كما أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيكون هو المنوط بتوقيع العقود وتخحصيل الإيجارات من العملاء، والعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، «س وج» كل ما تريد معرفته عن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار.

ما عدد الشقق المتاحة للطرح بنظام الإيجار ضمن سكن كل المصريين؟

متاح 1000 شقة وهذا كمشروع تجريبي، في 4 محافظات وهي بني سويف، والشرقية، والجيزة، والمنوفية، ومقترح وصولها إلى 20 أو 30 ألف شقة جاهزة ضمن سكن كل المصريين للتسليم بعدد من المحافظات.

وماذا عن شروط التعاقد والسداد لإيجار الوحدات السكنية؟

الشروط تنص على أن مدة الإيجار 7 سنوات، ويمكن تجديدها وفقا لرغبة العميل، دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع وقته، وقيمة الإيجار 1200 جنيه للشقة 75 مترا مربعا، و1500 جنيه للشقة 90 مترا مربعا، ويزداد الإيجار سنويا بنسبة 7%.

ما التسهيلات المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي؟

يسدد المواطن 25% من دخله الشهري كقيمة شهرية للإيجار، والصندوق يسداد الباقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار، بالإضافة إلى تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن.

ماذا يحدث عند تأخير العميل في السداد عن المواعيد المقررة؟

عند تأخر العميل عن السداد بالمواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

ما الفئات المستحقة للاستفادة من شقق سكن كل المصريين الإيجارية؟

- أن يكون صافي الدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6 آلاف جنيه.

- أن يكون صافي دخل الأسرة 8 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

- إجراء وزارة التضامن الاجتماعي بحث اجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.