مدير مجمع الشفاء: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين نزحوا الى مدرسة البراق

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة إن جيش الإحتلال الإسرائيلي استهدف فلسطينيين نزحوا الى مدرسة البراق فى غزة.

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الإحتلال يمنع وصول المياه والغذاء الى المدنيين فى قطاع غزة، كما أن جيش الإحتلال لا يكترث للقانون الدولي ولا الأمم المتحدة.

وتابع: «المجتمع الدولي عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلي، نفاد المستلزمات الطبية فى عدد كبير من مستشفيات قطاع غزة».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة، موضحة أن الوحدات السكنية مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن بعدد 50 ألف وحدة، والمرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف 19 من أصل 35 مستشفى و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

وأضافت الوزارة في تقرير، أنه بشأن المرافق التعليمية 278 مدرسة متضررة و38 متضررة كلياً، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و66 مسجداً جراء القصف الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة مرضى وتهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أن الوصول إلى المستشفى غير ممكن مما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.