بدء التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية.. الرابط وآخر موعد للتقديم

بدأت إجراءات التسجيل، اليوم السبت، لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، وذلك من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة.

ومن المقرر أن يستمر التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية حتى الجمعة الموافق 24 من نوفمبر الجاري.

وظيفة معاون نيابة إدارية

ويمكن تسجيل البيانات للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجين كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، من خلال الرابط التالي:

https://pro.apsys.app/

عن طريق كتابة البيانات قبل الموعد المحدد لانتهاء التقديم.

يتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق وطباعة وثيقة التعارف النهائية 5 نسخ من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة والتوقيع عليهم بخط اليد.

تقدم الملفات والمستندات المطلوبة للراغبين في التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجين الكليات المحددة أعلاه، بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر، ميدان النجدة.