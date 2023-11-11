عاجل.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير من طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم وما يصاحبها من بعض التقلبات الجوية، حيث تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

كما تشهد البلاد وفق بيان الأرصاد، تساقط أمطار على بعض المناطق، وتصل إلى القاهرة ليلا.

أمطار ورياح

ومن المتوقع أن تصل الأمطار الى القاهرة الكبرى ليلا، وتمتد إلى مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما نتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة السبت 11 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.