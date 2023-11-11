بدء استقبال طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

يبدأ مجلس الدولة، اليوم، استقبال طلبات خريجي دفعة 2023 للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون لكل من الذكور والإناث.

وكشفت هيئة قضايا الدولة عن أن التقديم على وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، يكون لخريجي كليات الشريعة والقانون، والشرطة، والحقوق دفعة 2023.

الأوراق المطلوبة لالتقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، جاءت كالتالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي «الليسانس».

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وبعد ذلك يجري تسجيل طلب التعيين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من هنا، خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وتقدم الأوراق المطلوبة من أصول المستندات، وبعد الميعاد المحدد لن تلتفت الهيئة للأوراق، وكذلك الأوراق غير المستوفاة للشروط، فضلًا عن أن جميع الأوراق التي تقدم لا يجوز أن تسترد لصاحبها مرة أخرى.