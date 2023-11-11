سياسي فلسطيني: الحرب غير متكافئة.. وإسرائيل تهدد السلم العالمي منذ 1948

أكد الدكتور جميل عادي، المحلل السياسي الفلسطيني، عدم وجود أي مقومات للحياة في غزة، وأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب لا مثيل لها ضد مدنيين عُزل بلا جدوى أو تحقيق أي أهداف أعلنتها قبل بداية حربها على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه مر 35 يوما على التوالي لحرب غير متكافئة، فهناك دولة مدعومة من قبل دول كبيرة بالأسلحة والمال بغض النظر عن القانون الدولي والإنساني أو اتفاقيات جنيف، وعلى الجانب الآخر الفلسطينيين العُزل.

إسرائيل تحارب حركة

وأضاف «عادي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أن إسرائيل تحارب حركة لا يتجاوز عدد عناصرها الفاعلين 30 ألف فرد موزعين بين الأهالي في قطاع غزة، ولا يتعدى مساحة القطاع 360 كم وهي صغيرة مقارنة بالعدد الذي يسكنها.

إسرائيل تهدد السلم العالمي

وتابع أنه لا يمكن إدخال مساعدات سوى الأكفان وبعض الإسعافات الأولية البسطية، مستنكرا موقف كل دول العالم، إذ يرى تجاوزات الجانب الإسرائيلي وانتهاكاته لأهالي قطاع غزة دون أي تحرك، لافتا إلى أن إسرائيل منذ نشأتها بعام 1948 تعد دولة احتلال تهدد السلم العالمي.