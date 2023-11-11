قائمة أسعار منتجات المنظفات المصرية البديلة للمستوردة.. شجع المصري

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة منتجات المنظفات المصرية البديلة للمستوردة، والتي تنتجها شركة النيل للزيوت والمنظفات إحدى شركات القابضة للصناعات التابعة لوزارة التموين.

وقالت وزارة التموين، إنَّه تشجيعا للمنتج المحلي، يتم ضخ منتجات الزيوت والمنظفات في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية وأيضا للسلاسل التجارية الخاصة، بأسعار جملة سواء للقطعة أو للكرتونة.

وشملت منتجات المنظفات محلية الصنع على الصابون وسوائل غسيل الملابس والأواني، والمعطرات، وسوائل تنظيف الزجاج والأثاث، ومنظفات الأرضيات والتعقيم، وعدد كبير من باقي المنظفات الأخرى التي يبحث المواطنون عنها بديلا لمنتجات المنظفات المستوردة.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالي: