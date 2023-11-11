في اليوم العالمي للعزاب.. فنانون فضلوا العيش «سناجل»

في الحادي عشر من نوفمبر كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للعزاب، أو كما يعرف بين الشباب باليوم العالمي للسناجل، وهو احتفال بدأ منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي يتمتع بها الفنانون والجماهير العريضة التي تلتف حولهم في كل مكان، فإن بعضهم ما يزال في حالة «عزوبية»، إما حبًا في العيش بمفرده بدون شريك حياة أو نتيجة فشل في علاقات عاطفية سابقة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الفنانين الذين فضلوا العيش بدون شركاء حياة:

منة شلبي

تعد منة شلبي من أبرز الفنانات اللاتي لم يتزوجن حتى الآن، فلديها تجربة ارتباط وحيدة من المخرج خالد يوسف لكنها لم تكلل بالزواج، وقالت منة شلبي من قبل في عدة لقاءات تليفزيونية أنها لا ترفض الزاوج، لكنها ترى أن الله عز وجل، كتب عليها في هذه الفترة أنّ تعيش حياة فنية ناجحة.

مي عز الدين

لم ترتبط سوى مرة واحدة فقط طوال حياتها، وكُلل الحب بالخطوبة، وذلك من لاعب كرة القدم المعتزل محمد زيدان، لم تستمر الخطوبة إلا أشهر قليلة فقط، وقالت مي عز الدين بعد ذلك، إنها لم تتزوج حتى الآن لبحثها عن الحب.

نرمين الفقي

دائمًا ما تتصدر نرمين الفقي الترند، بعد كل ظهور لها سواء إذا كان صورة أو حتى لقاء تليفزيوني، ويتم الحديث عنها دائمًا أنه بالرغم من جمالها الشديد وظهورها دائمًا بإطلالات شبابية إلا أن البعض يتساءل عن سر زواجها حتى الآن، وقالت نرمين الفقي من قبل إنها لم تتزوج حتى الآن.

وعن سبب عدم زواجها حتى الآن قالت نرمين في تصريحات سابقة لها: «أنا عمري في حياتي ما كنت قافلة باب الزواج، وكل بنت أو ست عندها فطرة الأمومة والأنوثة الطبيعية، بس لما يجي ابن الحلال اللي فعلًا يقدر يخليني أُقدم على الزواج، هتجوز».

حورية فرغلي

صرحت حورية فرغلي، أنها تعيش وحيدة في هذه الفترة، ولم تتزوج من قبل، لكن لديها قصة حب وحيدة لم ترتق إلى الزواج، لكنها كانت خطوبة وخطيبها توفى قبل حفل الزفاف.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات سابقة، أنها لا تفكر حاليًا في الزواج لأنه لا يوجد شخص من الممكن أنّ يتقبلها بعيوبها، خاصة أنها خضعت أيضًا لعملية إزالة الرحم مما يجعلها غير قادرة على الإنجاب ولا يوجد رجل سيتقبل ذلك بحسب وصفها، الأمر الذي جعلها لا تفكر في الزواج حاليًا.

محمد منير

ويوجد عدد من الفنانين الرجال الذين ما زالوا «سناجل»، ومن أبرزهم محمد منير الذي اشتهر بلقب أشهر عازب في مصر، وقال في تصريحات سابقة في لقاء مع إسعاد يونس: «لست متعمدًا عدم الزواج أو الإنجاب، لكن تفاجئت ووجدت نفسي بعمر الـ60 عامًا، وفاتح الباب مش بقول لأ، وممكن أني أتزوج بكرة أو بعده في أي وقت، وأنا ونصيبي».

مصطفى شعبان

ومن أبرز الفنانين الرجال الذين لم يتزوجوا، مصطفى شعبان، إذ قال إنه يركز في عمله ولكنه لا يغلق باب الزواج على الإطلاق، وأنه ارتبط من قبل عام 2006، لكن لم يكلل الارتباط بالزواج.