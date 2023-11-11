انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية لطلاب التعليم الفني

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt لجميع طلاب التعليم الفني في مصر، للعام الدراسي الحالي، تشجيعا الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

أوضحت الوزارة، في بيان، أنه يتنافس الطلاب بالمسابقة في 15 مهارة، هي: تكنولوجيا السيارات والميكاترونيكس وتركيبات كهربائية والميكانيكا الصناعية والتبريد والتكييف والخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى CNC وكابلات شبكة المعلومات وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وحلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي .

أشارت إلى أن من ضمن مجالات التنافس الطاقة المتجددة Renew Energy Water Technology وتكنولوجيا المياه ومجوهرات وتصفيف الشعر والطبخ، موضحة أنه يجري الإعلان وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة إلكترونيا، علما بأن آخر موعد لتسجيل الطلاب بالمسابقة يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، وسيجري تأهيل الطلاب الأوائل الفائزين في المسابقة للسفر العام المقبل، إلى فرنسا، للاشتراك بالمسابقة العالمية.

شروط المسابقة

ألا يزيد عمر الطالب عن 23 عامًا عند عقد المسابقة، وأن يكون طالبا في المجالات المطلوبة، وإظهار القدرات التقنية على المستويين الفردي والجماعي لتنفيذ المهام المحددة التي يدرسها ويقوم بها في أماكن عمله.