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مستشفيات غزة تحت القصف الإسرائيلي.. حياة الآلاف في خطر (فيديو)

كتب:

شروق مراد
01:05 م | السبت 11 نوفمبر 2023
مستشفيات غزة

مستشفيات غزة

نُزعت الرحمة من قلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلم يكتف بقتل السكان المدنيين ليلًا ونهارًا، فاستهدف من نجا من القصف، ويحتاج إلى علاج في المستشفيات أو النازحين الذين احتموا ما بين جدرانها، حتى خرجت المستشفيات عن الخدمة تمامًا.

يأتي مستشفى الشفاء في مقدمة المستشفيات، التي تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل، مع فرض أحزمة نارية على محيطها، إذ تعرض هذا المستشفى لقصف بالمدفعية الإسرائيلية، وإلى إلقاء بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليًا، على الأحياء القريبة منه، وأيضًا على مخيم الشاطئ، رغم أنه يأوي الآلاف من النازحين، إلى جانب الجرحى والمرضى والطواقم الطبية أو الصحفية، بحسب تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير.

تعرض المستشفى الإندونيسي للهجمات الإسرائيلية

ولم يكن المستشفى الإندونيسي بعيدًا، عن الهجمات الإسرائيلية، التي أصبحت أكثر عنفًا بالأيام الماضية، فقد استهدف الاحتلال بوابة المستشفى، ما تسبب في وقوع عدد من الشهداء والمصابين، في مشهد مأساوي آخر، حيث لم ينجح رجال الطاقم الطبي في إنقاذ المصابين، خاصة مع انتشار القناصة في الأماكن المجاورة لهذا المستشفى.

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