محمود عباس: إلى متى هذه الاستباحة والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني؟

تساءل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن: «إلى متى هذه الاستباحة والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني؟»، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لحرب الإبادة الجماعية، وسلطات الاحتلال ومن يساندها ويحميها تتحمل المسؤولية كاملة عن قتل وذبح كل طفل وكل إمراة وكل فلسطيني في هذه الحرب الظالمة.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «سنلاحق المحتلين في المحافل الدولية وسنحاسبهم ونعاقبهم في المحاكم الدولية»، متابعا أن الولايات المتحدة لها التأثير الأكبر على إسارئيل تتحمل مسؤولية عن غياب الحل السياسي، مطالبا إياه بوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال لأراضينا وشعبنا ومقدساتنا.

وتابع: «نحن أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع تحمل مسئوليته من أجل إرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع وحتى لا تتجدد دوامة العنف مرة أخرى».

وطالب أبو مازن مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته لوقف العدوان الغاشم فورا وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء والوقود للقطاع ومنع التهجير القسري لأبناء القطاع والضفة الغربية، لأن هذا الأمر نرفضه قطعيا.

وأكد عدم قبوله للحلول العسكرية والأمنية بعد أن فسدت جميعها، مشيرا إلى أنهم سيواصلون صمودهم في أرضهم.