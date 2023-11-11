الكشف على 330 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالمنصورة

انطلقت القافلة الطبية العلاجية الشاملة التي نظمتها أمانة الصحة والسكان برئاسة النائبة الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب وأمين الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، في المنصورة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 يوم صحة».

قافلة طبية علاجية بالمجان بالمنصورة

وقالت النائبة الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب وأمين الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، في بيان لها، إن القافلة الطبية والعلاجية تعد القافلة التاسعة وبالمجان، وتمركزت في كنيسة الشهيد استفانوس ومارمينا العجايبي بسكة سندوب بمدينة المنصورة، وشملت التخصصات «طب الأطفال، طب المسنين، العيون، الجلدية، أنف وأذن وحنجرة، التحاليل، العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية».

وجاء عدد المواطنين الذين تم الكشف كالتالي: «طب الأطفال 29 حالة، الباطنة 47 حالة، طب المسنين 14 حالة، العيون 63 حالة، أنف وأذن وحنجرة 38 حالة، العلاج الطبيعي 24 حالة، الجلدية 49 حالة، التغذية 49 حالة، التحاليل الطبية 67»، وبلغ الإجمالي 330 حالة.

تقديم الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين

وأكدت الدكتور نسرين صلاح عمر، أنه تم تنسيق القافلة الطبية لتقديم الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخفض قوائم الانتظار، تماشيا مع جهود رئيس الجمهورية في إطلاق العديد من المبادرات في مختلف التخصصات التي تشمل المواطنين بشتى أنواع الرعاية الصحية، وخاصة المرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تحويل بعض الحالات المرضية إلى المستشفيات للمتابعة، كما تم تعريف المواطنين بآلية التقدم للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك التأمين الصحي، حيث سيتم متابعة الحالات المرضية حتى إتمام علاجها.