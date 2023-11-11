833 ألف جنيه إيرادات 9 أفلام بالسينما في 24 ساعة

جاء إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الجمعة بنحو 833 ألفًا و286 جنيها، حيث تضم القائمة 9 أفلام وهى حسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية «فوي فوي، وش في وش، الخميس اللي جاي، العميل صفر، حسن المصري، سكر، بيت الروبي، أولاد حريم كريم، البعبع»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فوي فوي

حقق فيلم فوي فوي، في شباك تذاكر السينما أمس إيادات تقدر بـ280 ألفا و594 جنيها، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

إيرادات وش في وش

جاءت إيرادات فيلم وش في وش، في شباك تذاكر السينما أمس بـ175 ألفا و694 جنيها، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم الخميس اللي جاي

حقق فيلم الخميس اللي جاي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدر بـ 156 ألفا و912 جنيها، بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

إيرادات العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس بـ142 ألفا و253 جنيها، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

إيرادات فيلم حسن المصري

حقق فيلم حسن المصري، إيرادات أمس تقدر بـ32 ألفا و476 جنيها، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

إيرادات بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات أمس تقدر بـ13 ألفا و19 جنيها، بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات أولاد حريم كريم

حقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس 7 آلاف و364 جنيها، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع أمس، ألفين و369 جنيها، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.