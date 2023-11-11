أهالي بنبان بأسوان يستعدون لإقامة أكبر مرماح للخيول بمشاركة 200 متسابق

يستعد أهالي قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان، لإقامة مرماح الخيل السنوي الخاص بالقرية يومي 24 و25 نوفمبر الحالي، وسط حضور عدد كبير من قبائل محافظات الصعيد وعشاق سباقات الخيول بأسوان.

قال فرج أبو عاكف أحد المترددين على مرماح بنبان بشكل سنوي، إن القرية تستضيف سباق الخيل الذي يجذب آلاف الأهالي والمشاركين بينما يشارك في هذا السباق أكثر من 200 متسابق، من أبناء القبائل العربية في محافظة أسوان، وهذا يعد جزءًا من التراث القديم في صعيد مصر.

سباق على مسافة 3 كيلومترات

وأضاف فرج أبو عاكف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرماح الخيول في بنبان موروث شعبي قديم لأبناء القبائل العربية في أسوان، ويمثل فرصة للتلاقي والتنافس بين أبناء هذه القبائل على لقب أفضل «جواد»، وعلى مدار العام، تستضيف محافظة أسوان حوالي 22 سباقًا في قرى مختلفة من المحافظة، يبدأ التحضير لهذه السباقات مبكرًا من خلال لجنة تنظيم تطوعية، وتشارك فيها الآلاف من سكان الصعيد.

ويشهد مهرجان مرماح الخيول في قرية بنبان توافد العائلات والقبائل من جميع أنحاء المحافظة للمشاركة والاستمتاع بركوب الخيل للسباق حوالي 3 كيلومترات، ويتم تسليم شهادات التقدير للفائزين في السباق، وقد فاز الفائز بالمركز الأول في سباق الخيل بيسو، حيث قطع صاحبه مسافة 2400 متر.

تجربة فريدة للاستمتاع بروح الفروسية

ويعد مهرجانات مرماح الخيول في بنبان حدثًا استثنائيًا يجمع بين التقاليد العريقة والتنافس الشرس، ويستمتع به الجمهور والمشاركون على حد سواء، بالإضافة إلى أنه تجربة فريدة من نوعها للاستمتاع بروح الفروسية وجمال الخيول في قلب صعيد مصر.