إزالة 11حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

أعلنت مختلف مراكز مدن محافظة الدقهلية، عن شن حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة وجرى التعامل مع كافة التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال إزالتها.

إزالة تعديات ومخالفات بالدقهلية

وأوضحت مختلف المدن في بيان لها عن استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالف لليوم السبت11 نوفمبر حتى الانتهاء من تنفيذ قرارات الإزالة.

ففي مركز ومدينة الجمالية قام المحاسب هاني سليمان رئيس مركز الجمالية يترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بالجمالية، إذ تمكنت الحملة من إزالة 10 حالات بناء على الأرض الزراعية بمساحة حوالي 1850 مترا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار سليمان في بيان له أن الحملات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي بكل حسم وحزم لحلات التعدي على الأرض الزراعية وإزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف أن الحملات جاءت بناء على تشديدات محافظة الدقهلية بالتصدي لجميع مخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاولين ومصادرة مواد البناء ومعدات البناء مصادرة نهائية وذلك بالتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء والجهات المختصة.

وأكد رئيس مركز الجمالية استمرار الحملات المكبرة في إزالة التعديات علي الأرض الزراعية ولاتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتخاذلين، وفي مدينة المنزلة جرى وقف أعمال للشروع في عمل أعمدة خرسانية مخالفة على سمل خرساني قديم علي مساحت 100م تقريبا بقريه الدقانوة الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة خارج الحيز العمراني.